落雷の影響でJR新潟支社管内の在来線で27日午前中から列車の運休や運転見合わせ続いています。JR新潟支社によりますと、新津駅の信号装置が故障しており、この近辺では信号が切り替わらないということです。以下の線区、列車に影響が出ています。（27日午後2時半時点）■特急しらゆき【上り】しらゆき4号新潟（10：23発）上越妙高行きが全区間運休しらゆき6号新潟（13：05発）上越妙高行きが新潟～長岡駅間の区間