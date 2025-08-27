左肩腱板断裂で昨年12月から休養中だった柴田善臣（59）が来週の中山開催から実戦復帰することが分かった。柴田善は「今週も追い切りに乗って、これならいけるなと思った。肩の状態は休む前よりずっといいよ（笑い）。馬に乗るのはやっぱり楽しいし、楽しく競馬にいける」とレースを待ち切れない様子だった。また、9月6日京成杯AHに出走予定タイムトゥヘヴン（昨年同コンビで2着）の一週前追い切りに騎乗。「いい状態。昨年