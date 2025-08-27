巨人は、２１日のヤクルト戦（神宮）で「日米通算１９９勝」に到達した田中将大投手の記念グッズの受注販売を２７日から開始する。公式オンラインストアで取り扱う。先発登板した田中将は５回１失点の好投。打線も大量点を挙げて、勝利投手となった。商品は、当日のプレーシーンと「日米通算２００勝」まで残り１勝のカウントアップを表現したデザインで、Ｔシャツやフェイスタオルなど計７品が用意されている。【商品一覧】