２２年の皐月賞・Ｇ１など重賞を２勝したジオグリフ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）が、８月２７日に競走馬登録を抹消した。今後は優駿スタリオンステーションで種牡馬入りすることになった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。ドレフォンの初年度産駒として２１年の札幌２歳Ｓで重賞初制覇。皐月賞ではイクイノックス（２着）、ドウデュース（３歳）を破ってクラシック第１弾を制するなど活