◆米大リーグドジャース６―３レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点。チームは３連勝で単独首位を堅守し、地区優勝マジックは「２８」に減少した。４連勝中と絶好調のレジェンド左腕カーショー投手が、５回２安打１失点で試合を作り、通算２２１勝目を挙げ