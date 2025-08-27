タイから小包郵便に大麻を隠し輸入したとしてベトナム国籍の男女3人が警察に逮捕されました。密輸した大麻は約9キロで4500万円相当にのぼります。 麻薬及び向精神薬取締法違反(大麻輸入)の疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で、山梨県市川大門町に住む無職の男(32)、兵庫県姫路市の自称解体工の男(31)、同市在住の精肉作業員の女(46)です。また、山梨県西八代郡の工場作業員の女性(31)が書類送検されました。 4人は202