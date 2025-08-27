カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」が9月29日から関東地区でも放送されることが、27日に正式発表された。この日放送の同番組内でも公表された。MC（司会）を務める青木源太（42）は「素直にうれしいですね。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります