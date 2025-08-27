サウサンプトンのMF松木玖生が移籍後初ゴールを豪快に叩き込んだ。チームを率いるウィリアム・スティル監督は「ワールドクラスだ」と称賛した。地元紙『DAILY ECHO』が伝えている。26日のカラバオ杯2回戦でノリッジのホームに乗り込んだサウサンプトンは後半17分までに2-0とリードに成功。すると、直後の18分、ベンチスタートとなっていた松木に出番が訪れる。そして、36分に記念すべき移籍後初ゴールを記録した。右サイドで