【モデルプレス＝2025/08/27】3人組音楽ユニット・ソナーポケットのko-daiが26日、自身のInstagramを更新。GENERATIONS・数原龍友との2ショットを披露した。【写真】ジェネ数原龍友「本当の兄弟みたい」そっくりなイケメン歌手◆ko-dai「弟」数原龍友との親密ショット公開この日、ko-daiは「先日、弟とワクワクする話しました むふふふ」と数原との2ショットを公開。ko-daiは以前からSNSで数原と仲睦まじい様子をアップしており、