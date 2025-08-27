【モデルプレス＝2025/08/27】元乃木坂46で女優の山下美月が26日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのトマト煮込み料理の写真を公開した。【写真】山下美月「フライパンごと」豪快な手料理◆山下美月、手料理を披露山下は「フライパンごとトマト煮込み」とテキストを添えて、トマトベースの煮込み料理を披露した。具材がたっぷりと入った本格的な仕上がりとなっている。この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理