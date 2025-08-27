【モデルプレス＝2025/08/27】女優の原菜乃華が26日、自身のInstagramを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告し、写真を公開した。【写真】原菜乃華、美ボディライン際立つニットワンピ姿◆原菜乃華、ノースリワンピ姿で22歳報告原は「本日、22歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「沢山のお祝いメッセージありがとうございます」とファンに感謝を伝え、「良き歳にするぞおーーー」と22歳の抱負を記した。写真には、ノ