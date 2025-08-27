11年ぶりのフルモデルチェンジ！ダイハツ「ムーヴ」が人気に軽自動車で現在抜群の人気を誇るのが、両側スライドドアと1700mm以上の全高を持つ、いわゆる「軽スーパーハイトワゴン」カテゴリです。そのなかで、やや低い全高1600mm級「軽ハイトワゴン」として俄然注目されているのがダイハツ新型「ムーヴ」。2025年6月5日に販売開始されました。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新型「軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以