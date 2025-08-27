俳優の武田航平が自身のInstagramを更新。武田は、「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成！！めっちゃかっこいーし、乗り心地も最高。普通にサイトから購入で、相談にのってもらいながら製作してもらってたのですが、本当に丁寧で安心でした。」と嬉しそうに報告。新しい愛車となるスクーターの購入を写真を添えて投稿した。この投稿にファンからは「かっこいい！乗りたい！」「スクーターの乗り心地が良いって最高！