2人が遺体で見つかったについて、警察が身元の特定を進めていましたが、27日までに亡くなった2人は、この家に住む26歳の母親と0歳の次女と分かりました。 この火事は今月25日、長島町蔵之元の会社員・上瑞伎さん（27）の木造2階建て住宅1棟が全焼し、1階の焼け跡から2人が遺体で見つかったものです。 上さんは、この家に妻と未就学の子ども3人の5人で暮らしていました。警察で、亡くなった2人の身元の特定を進めていましたが、27