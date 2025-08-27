気象台は、午後2時34分に、大雨警報（浸水害）を郡山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・郡山市に発表 27日14:34時点中通りでは、27日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■郡山市□大雨警報【発表】・浸水27日夕方にかけて警戒1時間最大雨量40mm