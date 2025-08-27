¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Æ£Î´¼£»á¡ÖÌÜÅª¤Ï¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï8·î27Æü¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£GK¤Î8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¤ä¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿·¥ë¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¿ô»î¹ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¸½¾õ¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤¿¡£º´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢GK8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÂç¤­¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿³È½°÷¤¬»î¹çÁ°¤ËÁª¼ê¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿