日本サッカー協会(JFA)審判委員会は27日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーはJリーグでも8月から適用された8秒ルールについて「最初の1か月くらいが勝負」と話し、複数の事象を用いてルールの浸透に向けた審判員の工夫や反省点を紹介した。8秒ルールとは、これまでGKが手や腕でボールを保持できる時間を6秒以内としていた制限を8秒に変更するもの。従来よりも厳格にカウント