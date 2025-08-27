Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。作図やデザインが楽しくなるね！「EXLICON L」は黄金比から複雑な幾何学模様まで思いのまま描ける高機能デザイン定規。定規やコンパス、分度器といったツールが集約されているので、1セットでデザイン作業の効率化ができる進化系定規です。点と点を結んだりガイドに沿うだけで複雑な図