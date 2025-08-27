女子プロレスラー・ジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝氏が2025年8月25日、医療業界を取り巻く「直美（ちょくび）」問題についてインスタグラムで私見を述べた。「外科は激減、癌等の手術は...時間が今の2倍以上に...」木下氏は、医学部卒業後に2年間の初期研修を終えてすぐ美容医療に進む「直美」と呼ばれる医師が増えている問題に触れ、「その分、内科、外科、小児科、婦人科に進む医師が減る計算になります」と切り出した。