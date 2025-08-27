アジア株上海株0.4%高、中国版エヌビディア「カンブリコン」は救世主?!国産半導体に熱い視線 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25537.59（+12.67+0.05%） 中国上海総合指数 3882.17（+13.85+0.40%） 台湾加権指数 24482.52（+177.42+0.73%） 韓国総合株価指数 3180.12（+0.76+0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8946.10（+10.51+0.12%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80786.54（休場）