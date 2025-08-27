東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（CPI）（7月）10:30 結果2.8% 予想2.3%前回1.9%（前年比) 【中国】 工業企業利益（7月）10:30 結果-1.5%前回-4.3%（前年比） 結果-1.7%前回-1.8%（年初来・前年比） ※要人発言やニュース 【米国】 上院銀行委員会でミランCEA委員長のFRB理事指名公聴会を来週開催へ（ポリティコ） 【中国】 中国版エ