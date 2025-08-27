2025年8月26日の阪神戦（横浜）で9回に2点のリードを守り切れず、逆転負けを喫したDeNA。借金が5にふくらみ、4位の広島が2ゲーム差に接近してきた。CS進出が楽観視できない中、話題になっているのが藤浪晋太郎だ。日本球界復帰の初戦は対中日...スタメン9人が左打者3年ぶりに日本球界に復帰し、8月17日の中日戦（バンテリン）では5回5安打1失点。救援陣が打ち込まれて復帰初戦で白星スタートは飾れなかったが、課題の制球力も1四球