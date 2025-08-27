千葉ロッテマリーンズは8月29日正午からマリーンズオンラインストア限定で吉川悠斗投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始すると発表した。吉川は8月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発登板し、初勝利を記録しました。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされ、フェイスタオルなど9商品はメインビジュアルと直筆メッセージ、2種類のデザインで展開される