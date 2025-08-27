落語家の春風亭昇太（65）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。ブレーク前のゲスト女優との関係を振り返る場面があった。この日のゲストは女優の吉田羊。吉田との関係について、昇太は「昔は本当ね、よく飲んでたんですよ」。吉田も「高井戸のラーメン屋さんに良く行きましたね」としみじみ。昇太も「良く行きましたねえ。ラーメン屋なのに飲み屋が、ま