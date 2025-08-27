8月27日の13時48分から阿波市阿波町で停電が発生。14時15分現在、約700戸が停電しています。県内の南北に広い範囲で雨雲がかかっていて、雨脚が強まっているエリアがあります。雨だけでなく落雷も発生しています。黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたら天気急変のサインです。今雨がふっていないところでも、注意してください。（27日：14：20）