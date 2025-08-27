北朝鮮の国営メディアは、米韓首脳会談を受けて、非核化について「あまりにも虚しい妄想」だと切り捨てました。【映像】北朝鮮メディア 米韓首脳会談受け 非核化は「むなしい妄想」25日の米韓首脳会談で、韓国の李在明大統領は「朝鮮半島の非核化に向け、アメリカと緊密に協力していく」と述べました。これを受け、27日の朝鮮中央通信は論評で、「国威であり国体である核を永遠に手放さない。我が国の立場は絶対に不変だ」と