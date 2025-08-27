「暑さ寒さも彼岸まで」という慣用句は、9月に時候のあいさつに使われてきたが、日本列島は相変わらずうだるような暑さが続いている。気象庁の3か月予報では10月まで気温が高く推移する見込みだ。▼暦の上では秋でも高温が続き、季節の進行が遅れている。気候変動に対応して、2学期の始業式を遅らせる学校や、遊泳期間を延長する海水浴場も出てきた。食品業界でも、スーパーの売場では夏物商材の販売期間を延ばしチャンスロスを防