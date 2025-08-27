地域政党「再生の道」の代表・石丸伸二氏が「代表を交代する」と表明しました。【映像】石丸代表のコメント「退任と言い切るには少し要件が弱い気がしなくもない」「辞任よりかは退任よりなのかな」（石丸代表）地域政党「再生の道」の代表・石丸氏は、都内で会見を開き、代表を退任すると発表しました。石丸氏は、新たな代表が選ばれた後「再生の道」には残らないと明言しました。次の代表については、8月31日に立候補者を