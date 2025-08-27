「ドジャース−レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が５回１失点で９勝目を挙げた。７２球での降板となったが、試合後にデーブ・ロバーツ監督は「今季初めて中４日だったから」と語った。初回に２安打からピンチを招き、アンドゥハーの三ゴロ間に１点を失ったカーショー。以降はしっかりと立ち直り、二回以降はパーフェクト投球。打者１４人連続アウトの離れ業を見せた。１点リードの