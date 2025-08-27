日本ヒュームが堅調な動きとなっている。午後２時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．８０％）、または７億円としており、取得期間は８月２８日から来年３月１９日まで。今年度における経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主への利益還元を目的としている。 出所：MINKABU PRESS