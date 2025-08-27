株式会社アトラスは、「WENS ハンドル付きシームレススクリューボトル」（AWPB-01シリーズ）の新色を8月25日（月）に発売した。 追加されたのは計5色。マットな質感のブラック、ホワイト、フォグブルー、オリーブグレーと、ヘアライン仕上げのシルバー。 可倒式のステンレス製ハンドルを備えたボトルで、ふたとパッキンが一体形のシームレス設計。洗う手間を減り、衛生的