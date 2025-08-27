世界陸上東京が13日に開幕陸上の世界選手権東京大会は9月13日から21日まで、東京・国立競技場などで開催される。大会公式Xアカウントは26日、チケットの不正転売が増加しているとして注意喚起を投稿した。「チケットの不正転売は禁止です」と書かれた画像を添えた投稿では、「最近、転売サイトでの不正出品が増えています。非公式販売事業者から購入したチケットは【無効】になりますのでご注意ください」と説明。「安心してご観