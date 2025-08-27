広島市の広陵高校は、野球部で2025年1月に発生した部員間の暴力事案について、第三者委員会を設置して調査することを決めました。広陵高校野球部を巡っては1月、当時1年生の部員に対し複数の部員が暴力をふるう事案が発生し、3月に高野連から厳重注意処分を受けていました。被害者側と学校側の主張に食い違いがあったため、弁護士など外部のメンバーで構成する第三者委員会を設置し、事実関係や学校の対応について調査すると