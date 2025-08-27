少林寺拳法で全国優勝／小玉琉花さん（中3） 少林寺拳法の全国大会で優勝した倉敷市の中学生が26日、岡山県の伊原木知事によろこびの報告をしました。 伊原木知事に優勝を報告したのは8月、宮崎県で開かれた全国中学生少林寺拳法大会で優勝した倉敷市の中学3年生、小玉琉花さんです。 2023年と2024年の大会で小玉さんは2人一組で出場する「女子組演武」の部で2連覇を達成。2025年は1人で行う「女子単独演武」で優