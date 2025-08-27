ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率２割７分８厘。チームは６―３で勝って３連勝、地区優勝へのマジックを２８とした。バットが打点を叩き出したのは５―１の６回二死二塁だった。２番手の左腕スーターのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスライダーを振