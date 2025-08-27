80代の女性に「小切手がなくなった」などと息子を名乗ってうそを言い、約130万円をだまし取った疑いで23歳の女が逮捕されました。埼玉県三郷市の飲食店従業員・鈴木愛未容疑者（23）は昨年4月、仲間と共謀して越生町に住む80代女性から現金約130万円をだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、鈴木容疑者は女性の息子を名乗り、「仕事の書類が入っているかばんを落として小切手がなくなった」「急いで補填しな