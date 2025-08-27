27日午後2時0分、新潟地方気象台は、新潟県下越で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表しました。新潟下越の竜巻注意情報を発表しました。新潟下越は、竜巻などの激しい突風が発生する可能性が非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など、積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。新潟地