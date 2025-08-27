自民党は27日、「石破おろし」に直結する総裁選挙の前倒しの手続きを決める方針です。要求した議員の名前を公表するかなどが焦点です。【映像】自民党 要求議員の名前公表か 総裁選前倒しか 手続き決定へ石破総理大臣の総裁任期が残り2年余りある中で総裁選を前倒して行うには、衆参の国会議員295人と都道府県連の代表者47人の過半数172人の要求が必要です。総裁選挙管理委員会の逢沢委員長は、総裁選を求める議員には本人が署