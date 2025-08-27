コスプレイヤーえなこが27日、X（旧ツイッター）を更新。来月発売の写真集について「大変な」報告をした。えなこは「大変なことが起きた…」と切り出し、「発売前に写真集『エピローグ』が売り切れました…！！」と報告した。そして「9月3日発売なので、予約が間に合わなかった方は書店さんなどで探してみてね！」とつづり、シースルーの透けた生地を左手でめくり上げているショットをアップした。続くポストでは「また重版される