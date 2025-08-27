とちぎテレビ ７月、チェコで開催された１９歳以下の女子ワールドカップに、白鴎大学女子バスケットボール部から３人が選ばれ、日本は過去最高タイの６位となりました。世界での経験を持ち帰り、さらなる高みを目指します。 白鴎大学女子バスケットボール部は、去年までインカレ２連覇、関東リーグは３連覇中の強豪です。今シーズンは部員１６人、マネージャー６人で、いよいよ