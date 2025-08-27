全日本空輸（ANA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を10月発券分以降から引き上げる。燃油サーチャージは、シンガポールケロシンの市場価格の2か月間の平均を、為替レートの2か月間の平均で円換算した際の金額に応じて徴収すると定めている。いずれも日本発着の片道あたり、ハワイを除く欧米・中東・オセアニア線は27,500円、ハワイ・インド・インドネシア線は17,600円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャン