猛暑の中、東京・銀座を歩く人たち＝27日午前11時半ごろ高気圧の影響で、27日も日本各地で気温が上がった。東京都心は午前中に35度に達し、最高気温35度以上の猛暑日になったのが今年23日目に。同地点として、1875年の統計開始以降、日数の年間最多記録を更新した。昨年までは2023年の22日が最多だった。10日連続の猛暑日で、過去最長記録も更新した。気象庁によると、東京都心は今月18日から猛暑日が続いている。26日の時点で