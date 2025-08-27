一般社団法人日本プロ野球外国人ＯＢ選手会（ＪＲＦＰＡ）は２７日、阪神やヤクルトで活躍したトーマス・オマリー氏が９月１９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）でファーストピッチセレモニーに登場すると発表した。マウンドにはタイガースアカデミーの生徒が上がり、オマリー氏は打者を務める。また、同日には甲子園七番町の「炭火焼肉伸」でファンミーティングを開催。２０日には大阪で、２１日は東京でもファンミーティングを開