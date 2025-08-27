８月２７日午前に、兵庫県西宮市の阪急電鉄夙川駅で刃物を持った男が駅員に確保された事件をめぐり、警察は男は自称・２４歳会社員と発表しました。この事件でけが人はいないということです。兵庫県警西宮署や阪急電鉄によりますと、阪急神戸線の夙川駅で２７日午前１０時５０分ごろ、案内カウンターに「刃物を持った男がいる」と連絡が入りました。阪急電鉄の５０代の男性駅員が男を確保し、警察官に引き渡しました。この