九州電力川内（せんだい）原子力発電所１、２号機（鹿児島県薩摩川内市）について、鹿児島県や福岡県などの住民約３０人が国を相手取り、原子力規制委員会による設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が２７日、福岡高裁であった。松田典浩裁判長は住民側の訴えを退けた１審・福岡地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。裁判は規制委が設置変更許可の審査に用いた「火山影響評価ガイド（火山ガイド）」の合理性