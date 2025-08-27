「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手がスタメン復帰となったゲームで決勝犠飛を放つなど２安打１打点。試合後のグラウンドインタビューで「戻って来れてよかった」と笑みを浮かべた。二回の第１打席でフルカウントからの変化球をしぶとく中前へはじき返したキケ。四回の第４打席では変化球をきれいにすくい上げて決勝の犠飛を放った。六回にも右前打を放ち、スタメン