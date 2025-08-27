◆第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝８月２７日、美浦トレセン昨年の２着馬タイムトゥヘヴン（牡７歳、美浦・戸田博文厩舎、父ロードカナロア）が、先週に続いて柴田善臣騎手がまたがり、Ｗコースで追い切られた。イヴニングスター（６歳１勝クラス）を追走して直線で仕掛けられると僚馬を突き放した。鞍上は「先週は緩いかなと思ったが、今日はいい感