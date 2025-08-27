¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤¸ー¤ó¤È¤¯¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤à¤È¿´¤¬¥Û¥«¥Û¥«²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥Þ¥Á¥¢¥×Áàºî´Ö°ã¤¨¤Æ¥Çー¥È¤·¤¿¤é¡ÄÄ¶¥Þ¥¸¥áÃËÀ­¤È¤Î¥¨¥Ô¤Ë3Àé¤¤¤¤¤Í ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤í¤¦¤µ¤®¡¯̮⃝R7.2Í½Äê🎀(@whiterabitte_me)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ