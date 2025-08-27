きょう27日も関東各地で猛烈な残暑が続いています。東京都心では、10日連続、ことし23日目の猛暑日となり、猛暑日の歴代最多・最長記録を更新したほか、内陸部では40℃に迫る危険な暑さになっています。■関東内陸部で40℃迫る暑さに27日の関東は朝から強い日差しで気温が上昇。東京都心では、午前10時42分に35℃を超えて猛暑日となりました。都心はこれで10日連続、今年23日目の猛暑日となり、過去「最長」「最多」の記録を共に更