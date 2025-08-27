窓から見える景色は、毎日変わることはないもの。変わらないからこそ安定感や安心感が得られるなんてこともありますよね。しかしたまには夢見たい。そのような思いがこめられているのかどうかわかりませんが、みんなで盛り上がれそうなお題が寄せられました。『自宅の窓から見えたらうれしい景色は？』妄想上等、夢が膨らむこのお題。さあ、みなさんも一緒に家のどこかにある窓を想像してみてください。その窓からどのような景色が